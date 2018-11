FC Volendam geeft voorsprong weg in oefenduel met Vitesse

Het Andere Oranje kwam in de eerste helft nog wel op een 0-2 voorsprong. Spits Teije ten Den was met twee goals belangrijk voor zijn ploeg.

Vitesse, met onder andere Alexander Büttner, Thomas Bruns, Danilho Doekhi en Khalid Karami in de ploeg, rechtte in de tweede helft de rug en maakte via Richie Usaba de aansluitingstreffer. Mats Grotenbreg, Mike de Beer en Lars ten Teije zorgden er vervolgens voor dat de ploeg van Leonid Slutsky alsnog met de zege aan de haal gingen: 4-2.