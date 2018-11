Ruim 8000 bomen gekapt voor bouw van het Zuidasdok

AMSTERDAM - De komende maanden verdwijnen er duizenden bomen langs de A10 Zuid. Het groen moet verdwijnen om de bouw van het Zuidasdok mogelijk te maken.

In totaal verdwijnen er bijna 15.000 bomen langs de A10 Zuid en bij de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel. De kap gaat in gedeeltes omdat er alleen tussen november en maart gewerkt mag worden. Nu worden ruim 8000 bomen omgezaagd om ruimte vrij te maken voor het verbreden en ondergronds brengen van de snelweg.

Voorbereiding bouw

Voor bijna alle bomen is een kapvergunning verleend en in februari zijn al de eerste paar honderd bomen tegen de vlakte gegaan. De bomen worden pas gekapt zodra het in het werk noodzakelijk is. Na de kap wordt er zand aangebracht om de ondergrond samen te persen zodat deze geschikt is om later een weg aan te leggen.

Brittenpassage

Met name aan de zuidkant van de A10, tussen Mahlerplein en Parnassusweg verdwijnen veel bomen. Hier wordt binnenkort gestart met de aanleg van de zogeheten 'Brittenpassage', een tweede ondergrondse ontsluiting van het NS station Zuid. Hier wordt een betonnen constructie van 70 meter lang en 15 meter breed gebouwd die later onder de A10 geschoven zal worden.

Stadshout

Voor bomenliefhebbers wellicht een schrale troost. Het bruikbare hout van de gekapte bomen gaat naar Stadshout Amsterdam dat er nieuwe houten producten van maakt. In 2028 is het Zuidasdok naar verwachting klaar en dan worden er nieuwe bomen aangeplant.