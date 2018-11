Heel (Noord)-Holland Bakt: dit zijn 'onze' kandidaten

NOORD-HOLLAND - Nog eventjes en dan vliegen de flammkuchen, merenque's en spektakelstukken ons weer om de oren. Het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt gaat binnenkort van start. Dit jaar met maar liefst vijftien bakkers, waarvan er vier uit onze provincie komen. Wij stellen ze vast even voor.

Adrien uit Amsterdam

Adrien is arts-onderzoeker en woont in Amsterdam. Met haar 27 jaar is ze de jongste bakker van dit seizoen.

Liesbeth uit Laren

Liesbeth is ondernemer in hart en nieren. Of haar dat tijdens het bakken te goede zal komen, zal moeten blijken. De Gooise vrouw is 58 jaar jong.

Kim uit Amsterdam

Kim is Clinical Research Coördinator. Ze woont in Amsterdam en omdat er een naamgenoot van haar meedoet, is ze omgedoopt tot 'Kim G'.

Maroeska uit Wormerveer

De 59-jarige Maroeska is van beroep ontwerper, iets wat goed van pas komt tijdens het bakken. Ze woont in het pittoreske Wormerveer en heeft al heel wat vlieguren in de keuken. Haar kookboek 'Hoe dan' is zelfs genomineerd voor 'Het Gouden Kookboek'.

Martine Bijl presenteerde in eerste instantie het programma. Ze werd vervangen door André van Duin nadat ze een hersenbloeding kreeg en tot overmaat van ramp ook nog haar heup brak.

En ook dit jaar is het de eer aan presentator André van Duin om met 'Bakkers klaar? Bakken maar!' het startsein te geven. Heel Holland Bakt is vanaf zondag 9 december wekelijks om 20.20 uur te zien bij Omroep Max op NPO1.