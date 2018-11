Lawaaiigste vliegtuigen vanaf 2020 niet meer welkom op Schiphol

SCHIPHOL - Vanaf 2020 zijn de vliegtuigen die het meeste lawaai produceren niet meer welkom op Schiphol. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) toegezegd aan de Tweede Kamer.

Eerder meldde NH Nieuws al dat de 2.500 meest lawaaiige vluchten zullen worden geweerd. Nu is dus ook duidelijk wanneer.

Jaarlijks landen en vertrekken er rond de 2500 vluchten op Schiphol die in het lawaaiigste deel van de zogenaamde 'Hoofstuk 3'-catergorie vallen, vliegtuigen gebouwd tussen 1977 en 2006. Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte gaat het voornamelijk om oudere vrachttoestellen, zoals de Airbus A300-600 van DHL. Ook noemde hij de Boeing 767-300 met Pratt&Whitney-motoren.

IranAir

Een luchtvaartmaatschappij die hier zeker de gevolgen van zal gaan merken, is IranAir. Deze maatschappij vliegt twee keer per week tussen Teheran en Amsterdam en doet dat meestal met een Airbus A300-600. IranAir heeft sinds 2015, na het begin van de nucleaire deal met onder andere de Verenigde Staten en de EU, elf nieuwe vliegtuigen aangeschaft. Drie daarvan zijn geschikt voor vluchten naar Amsterdam, maar worden voor die route nauwelijks ingezet. Nieuwe vliegtuigen worden niet snel verwacht, nu de Verenigde Staten uit het eerder gemaakte akkoord zijn gestapt.

KLM

KLM is de afgelopen jaren al begonnen met het vervangen van de grootste lawaaimakers uit de vloot. Zo werd in 2014 afscheid genomen van de driemotorige MD-11, zijn in vorig jaar oktober de laatste Fokker 70's verkocht en vervangen door Embraer 175's en 190's. Ook gaat naar verwachting de laatste Boeing 747-400 in 2020 naar een vliegtuigkerkhof in Amerika of Spanje. Deze genoemde vliegtuigen vallen overigens allemaal niet onder de lawaaiigste types van de Hoofdstuk 3-categorie.

Wanneer de lawaaiigste vliegtuigen officieel geweerd worden, kon de minister nog niet zeggen.