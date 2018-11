Prachtig herfstweer, dus garnalen vangen voor de kust van Zandvoort

ZANDVOORT - Zuidoostenwind en prima temperaturen, dus ideaal weer voor een terrasje of... zelf je broodje garnalen bij elkaar vangen. Deze dagen stikt het van de garnalenvissers voor de Noord-Hollandse kust. Professionele boten, maar ook amateurvissers zoals Ko en Len Schouten uit Zandvoort.

Ko kan door fysieke ongemakken niet meer het zware werk doen, daarom loopt zijn vrouw Len met het zware net door zee. Tot haar middel in het water, het net langs de bodem duwend om zoveel mogelijk garanalen te vangen.

Apenhaar

Len brengt de garnalen aan land, Ko plukt ze uit de massa groene 'smurrie' en legt ze apart. "Dat groene spul noemen ze apenhaar. Ik weet niet precies wat het is, maar je kan het in ieder geval niet eten", zegt Ko. Naast garnalen en apenhaar hebben ze meer bijvangst vandaag. Af en toe een klein tongetje en hier en daar een krab. Het duo en hun vangst trekken veel bekijks op het strand. Ko leg in perfect Duits uit wat er allemaal uit het net komt.

Even verderop loopt nóg een visser met zijn net door zee. "Nee, dat is geen concurrent hoor. Er zijn genoeg garnalen te vangen voor iedereen. Soms sta je hier wel eens met zijn vijfen naast elkaar, iedereen zoekt naar de plek waar het minste apenhaar zit."

'Ik lust ze niet'

Er waren tijden dat Ko en Len met twintig kilo naar huis gingen, vandaag zal het bij een paar kilo blijven. Dan verwacht je natuurlijk dat ze er vanavond garnalen op het menu staan. Voor Ko wel, maar voor Len opvallend genoeg niet. "Nee, ik lust ze echt niet", lacht ze. "Ik vang ze, ik pel ze en Ko mag ze opeten. Wat ik vanavond dan wel eet? Dan ga ik misschien wel aan de boerenkool."