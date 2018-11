Zaterdag opening muziektent in Santpoort-Noord

SANTPOORT-NOORD - De stratenmakers leggen de laatste steentjes, de schilders brengen de definitieve laag verf aan en de voeger trekt zijn streepjes van cement tussen de tegels. De muziektent op de Hagelingerweg in het hart van Santpoort-Noord is bijna klaar. Zaterdag om 16.00 uur is de officiële opening.

De bouw is relatief snel gegaan, in een paar maanden tijd is er een mooi prieel uit de grond gestampt. Als Aart Aarts het had kunnen zien, zou hij tevreden zijn geweest.

De muziektent is een eerbetoon aan Aart Aarts, de ras-Santpoorter die in december 2013 plotseling overleed. Aarts’ overlijden riep zoveel reacties op dat zijn nabestaanden vonden dat er iets blijvend moest komen ter nagedachtenis aan de man die geliefd was in het dorp.

Margaret Schuijlenburg, schoonzus van Aart en één van de drijvende krachten achter het initiatief, komt dagelijks even kijken hoe de werkzaamheden vorderen en kan niet anders dan ‘hartstikke blij’ zijn over het tempo waarin de bouw zich voltrekt. "Er is een mooi team van vrijwilligers bezig", vertelt ze aan NH Nieuws. "Een man of 22, allemaal ZZP’ers uit Santpoort. We begonnen met een stuk of vijf, maar ze hebben elkaar allemaal aangestoken en nu is er een hele ploeg actief. En dan dat enthousiasme, geweldig."

Angst voor overlast

Toch is niet iedereen enthousiast over de muziektent. De direct omwonenden op de Hagelingerweg vrezen geluidsoverlast, te beginnen zaterdag tijdens de opening, en zijn bang dat het een hangplek wordt voor de jeugd.

"Let wel", zegt Gere Zijlstra, één van de omwonenden, "ik ben niet tegen de muziektent, alleen wel op deze plek. Waarom wordt er geen rekening gehouden met mensen die hier al jaren wonen? Ik word door voorstanders van de muziektent nota bene omschreven als een klagende import-Santpoorter. En dat terwijl ik hier al bijna mijn leven lang woon."

'decibellen meten'

Hij zegt heus niet vies te zijn van een feest. "Maar hier is het wel erg vaak raak. We hebben de Feestweek, een tijdje geleden was nog het jubileum van Café Bartje...En wat komt er allemaal nog bij hier in de muziektent? Dat is niet duidelijk omdat er kennelijk geen vergunning aangevraagd hoeft te worden voor feestjes in die tent."

Hij heeft een uitnodiging gekregen voor de opening van de muziektent, maar zal er geen gebruik van maken. In plaats daarvan gaat hij ‘decibellen meten’ en zal overtredingen direct aan de gemeente melden. "We houden ons hart vast", besluit hij.