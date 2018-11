Erfgoedvereniging maakt zich zorgen over toekomst scheepswerf Muiden

MUIDEN - Erfgoedvereniging Bond Heemschut is bang dat de voormalige Schoutenwerf in Muiden met de hernieuwde plannen voor nieuwbouw onherkenbaar wordt veranderd. "Eerder waren grote torens op de werf bedacht", zegt Christian Pfeiffer van de vereniging. Daarmee verandert de scheepswerf volgens hem te ingrijpend. "Dat moeten we niet willen."

De vereniging wilde eerder dit jaar van de gemeente weten welke panden op de Schoutenwerf als monument waren beschermd. Met het antwoord dat "bijna geen enkel gebouw op de werf" is beschermd als monument, neemt Heemschut geen genoegen. Christian Pfeiffer vervolgt: "Daarom hebben we voor enkele panden expliciet een monumentenstatus aangevraagd bij het college en hebben we enkele aandachtspunten aan ze meegegeven."

Een architectuurhistoricus heeft voor de vereniging onderzocht welke panden in aanmerking komen om een monument te worden. Deze oordeelde dat drie gebouwen moeten worden aangewezen als monument: de ijzerwerkloods, de timmerwerkplaats en de draaierij annex bankwerkerij. Allen stammen uit het begin van de 20e eeuw. Verder wil hij dat (delen van) de hellingbaan, de karhellingen en de lasloods worden geïntegreerd in de nieuwbouwplannen en dat de monumentale waarde van de laatste drie gebouwen wordt onderzocht.

"In 2010 had de toenmalige gemeente Muiden toestemming gegeven voor de plannen", verhaalt Pfeiffer. "Het ging toen slecht met de economie en ook met de gemeente. Maar inmiddels is er veel veranderd en vragen we de nieuwe gemeente Gooise Meren om de eerdere plannen te heroverwegen."