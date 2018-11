Politie niet blij met online heksenjacht na doodgereden hond

HAARLEM - Op Twitter is een bericht vele honderden keren gedeeld waarin een automobilist wordt gezocht die een hond zou hebben doodgereden op de Leidsevaart in Haarlem. In het bericht is het kenteken van de auto genoemd. De politie adviseert twitteraars om 'niet voor eigen rechter te spelen.'

Volgens de man die het bericht op twitter heeft geplaatst vond de eigenaar van de auto 'de schade aan zijn bumper belangrijker dan de hond'. In het bericht schrijft de man, dat de automobilist zou niet naar de hond hebben omgekeken en er snel vandoor zou zijn gegaan.

"Laat dit soort oproepen aan ons over"

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de aanrijding is gebeurd. De politie is nog op zoek naar de auto die bij de aanrijding betrokken was. De politie heeft de aanrijding in onderzoek en de informatie in het twitterbericht was al bij de agenten bekend en dus ook het kenteken van de auto. Een politiewoordvoerder vertelt aan NH Nieuws: "Wij zijn heel blij met hulp uit het publiek. Maar laat de politie zijn werk doen en speel niet voor eigen rechter. Ons advies: Laat dit soort oproepen aan ons over."

Eenzijdig verhaal

De woordvoerder wijst erop dat een getuige van een aanrijding één kant van het verhaal vertelt. "We weten bijvoorbeeld niet of de eigenaar van de auto ook de bestuurder was. En of de bestuurder wel heeft gemerkt dat hij de hond heeft geraakt. Het is de taak van de politie om beide kanten te horen en er één verhaal van te maken."

De verzender van het twitterbericht is door NH Nieuws om een reactie gevraagd. Hij heeft nog niet gereageerd.