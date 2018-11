Deel dit artikel:













Omgekeerde bewijslast: horeca-ondernemer moet aantonen dat investeringen wit zijn Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Voorheen was het altijd zo dat de gemeente moest bewijzen dat een horeca-ondernemer met zwart geld zijn zaak draaiende hield, als daar een vermoeden voor was. Dankzij een uitspraak van de bestuursrechter is de bewijslast nu omgekeerd. Als de gemeente vermoedt dat er in een zaak is geïnvesteerd met zwart geld, moet de eigenaar aantonen dat dit niet zo is.

Onlangs werd er een vergunning geweigerd voor een restaurant aan de Sloterplas in Amsterdam. Een Syrisch fastfoodrestaurant moest zelfs zijn deuren sluiten. De ondernemers konden volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet voldoende aantonen dat hun investeringsgeld wit is. De Syrische zaak dreigt nu zelfs failliet te gaan. Helderheid

Een vergunningaanvrager moet dus complete helderheid verschaffen over het geld dat de ondernemer investeert in zijn onderneming. Als de geldstromen niet transparant zijn, dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen en mag er niet worden geëxploiteerd. Er is eerst onderzoek gedaan naar deze nieuwe werkwijze van de gemeente door het Organized Crime Field Lab. De teams die ondermijnende criminaliteit aanpakken worden begeleid door universiteiten van Harvard en Tilburg. Het nieuwe project, onder de noemener 'IJgeld', bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, OM, politie, Financial Intelligence Unit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 💬 Whatsapp ons!

