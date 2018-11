Basisschoolleerlingen uit Wormerveer ontbijten bij de burgemeester

ZAANSTAD - De loco-burgemeester van Zaanstad, Hans Krieger, neemt de honneurs waar voor de zieke Jan Hamming. En dat doet hij voortreffelijk. "Wil je ook jus d'orange?", vraagt hij beleefd aan een meisje uit groep 8 van de Toermalijn uit Wormerveer. 31 kinderen van de basisschool krijgen een ontbijtje op het Zaanse stadhuis in het kader van het Nationaal Schoolontbijt.

Een gezond ontbijt: daar draait het allemaal om. "Een feestje voor iedereen", is het thema dit jaar. Zo'n half miljoen kinderen in Nederland doen hier deze week aan mee. En gezond is volkoren brood, crackers, 30+ kaas en halfvolle melk of yoghurt. En een appel toe.

De leerlingen uit Wormerveer weten precies wat goed voor ze is. Bijna iedereen ontbijt elke dag, want als je niet ontbijt "word je slap en misselijk'. Ook de loco-burgemeester ontbijt dagelijks met een broodje kaas en het liefst ook nog een boterham met gekleurde hagelslag. Maar is dat wel gezond? "Een beetje suiker is niet erg", vindt Hans Krieger.