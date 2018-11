D66 wil nieuw 'iconisch' gebouw voor Zaandam, ook nu Cultuurcluster van de baan is

ZAANSTAD - D66-raadslid Jan de Vries van Zaanstad hoopt dat de bouw van het cultuurcluster-gebouw wel door kan gaan, nu het cultuurcluster van de baan is. De buitenkant zal dan moeten worden zoals van te voren bedacht is, alleen de binnenkant zal er compleet anders uit komen te zien. Het zal geen culturele invulling meer krijgen.

"Zaandam is een mooie stad, er staat een mooi hotel en er is een nieuw gemeentehuis. Ook is de winkelstraat aangepast aan dezelfde stijl. Maar er is een 'rotte kies' in dit gebied, dit is de plek waar het 'iconische' gebouw hopelijk gebouwd wordt", laat de Vries aan NH Nieuws weten.

Doeleinden

Het oorspronkelijke doel was om een bibliotheek, poppodium en andere culturele activiteiten onderdak te bieden. Dit gaat nu dus niet gebeuren. "Misschien dat de gemeente wil investeren, door bijvoorbeeld ruimte in te kopen voor vergaderzalen of een plek voor een jeugdcentrum. Ook kunnen commerciële partijen zich aanmelden. Er is plaats voor misschien wel een grand café", zegt de Vries. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er precies zijn. Er is van alles mogelijk.

Bezoekers

Het gebouw zal niet alleen een aanvulling zijn voor de bewoners van Zaanstad maar ook voor omstreken. Daarnaast zullen toeristen ook interesse hebben in een bezoekje aan het bijzondere gebouw. "Zaandam zal er op vooruit gaan", verwacht de Vries.

Kosten

Er is inmiddels al voor €4.000.000 aan kosten gemaakt. Dit is onder andere betaald aan ontwerpkosten en schadevergoedingen. "Dit lijkt een hoog bedrag, dat is het ook. Maar met de bouw zullen deze miljoenen niet verloren gaan", verwacht de Vries. De bouw van het gebouw zelf wordt momenteel geschat op €40.000.000. Als commerciële partijen zich aanmelden zouden die een bijdrage leveren aan de kosten die gemaakt worden tijdens de bouw.

Tegenstanders cultuurcluster

Niet alleen de voorstanders van het cultuurcluster hopen dat het gebouw er komt. De tegenstanders hopen dit ook. Zij waren tegen het cultuurcluster, maar zijn voor de bouw van het 'iconische' gebouw. Eén van de grootste tegenstanders van het cultuurcluster is Jan de Bruin. Maar hij is wel voor de bouw van het oorspronkelijk gebouw. Jan de Bruin zegt tegen NH Nieuws: "Op die plek moet zeker een gebouw komen. De functie die ik het beste vindt is die van een hotelfunctie of de bouw van jongerenwoningen, hier is namelijk een groot gebrek aan. Eventueel kan er een beperkte culturele invulling aan gegeven worden."