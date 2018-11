Twee jonge verdachten aangehouden voor woningoverval Aerdenhout

AERDENHOUT - De recherche heeft twee jonge Haarlemmers van 16 en 17 jaar aangehouden. Zij worden ervan verdacht een woning in Aerdenhout mede te hebben overvallen op 9 mei. Eerder werd een 22-jarige Haarlemmer opgepakt.

De 22-jarige verdachte is verhoord door de recherche en zit nog vast. De jonge medeverdachten zijn vanochtend aangehouden. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen.

De bewoonster van de woning aan de Zandvoorterweg in Aerdenhout kwam in mei twee gemaskerde mannen tegen in haar tuin. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw wist zich te verweren waarna de mannen op de vlucht sloegen.