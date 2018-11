250ste editie Straatjournaal is 'bedenkelijke mijlpaal'

HAARLEM - Al meer dan 20 jaar wordt elke maand het 'Straatjournaal' gemaakt, de krant die door dak- en thuislozen in heel Noord-Holland verkocht wordt. Maar de 250ste editie van deze maand is niet een heugelijk feit dat gevierd moet worden.

"Er is niets feestelijks aan dat de straatkrant al zo lang bestaansrecht heeft", meldt hoofdredacteur Anthonie Vermeer van het Straatjournaal in een persbericht.

Mohammed staat al jaar in, jaar uit voor de Hema aan de Kruisstraat in het centrum van Haarlem de krant te verkopen. Hij kan zich niet herinneren hoeveel edities er door zijn handen zijn gegaan. Hij weet alleen dat hij de verkoop van de kranten hard nodig heeft om staande te blijven.

Eigenwaarde

"Ik heb er nu één verkocht", vertelt hij. Van de 2,50 euro die de krant kost, verdient hij er 1,20 euro. Door als kleine ondernemer te werken, krijgen de dak- en thuislozen ook meer eigenwaarde.

Het Straatjournaal besteedt in de jubileumeditie wel aandacht aan de in hun ogen bedenkelijke mijlpaal. Een jubileumtaart verbeeldt de aanschafprijs van 2,50 euro, de aangesneden punten staan voor de kostenposten waar de 250 cent in zijn onder te verdelen.