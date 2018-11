Geld is op: geen sinterklaasfeest voor kinderen in Haarlem-Oost

HAARLEM - Sinterklaas komt dit jaar niet op bezoek bij de kinderen in Haarlem-Oost. Elk jaar brengt de goedheiligman een bezoek aan de Slachthuisbuurt, maar dit jaar is er geen geld om het te organiseren.

De organisatie heeft ongeveer duizend euro nodig om vergunningen, beveiliging en andere zaken te kunnen betalen. Andere jaren was dat geld eerder al gereserveerd voor het Sinterklaasfeest maar sinds dit jaar zijn subsidies bij de gemeente Haarlem anders geregeld. Inwoners kunnen geld opvragen uit een zogeheten Leefbaarheids- en Initiatievenbudget. Maar nu, aan het einde van het jaar, is die pot echter leeg en vist de sintorganisatie achter het net.

"Van de zotte"

SP-raadslid Jolande van Ketel (Actiepartij) wil de organisatie helpen om toch nog het geld bij elkaar te sprokkelen. Zij vindt dat de kinderen van de Slachthuisbuurt niet de dupe mogen worden van de veranderde subsidieregelingen bij de gemeente. "Het zou van de zotte zijn als dit feest niet door kan gaan. In het ergste geval ga ik bedelen bij andere fondsen. We laten dit feest niet verstieren. Ik ga hier een politiek item van maken: ik wil weten hoe dit mis is kunnen gaan."