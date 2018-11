Deel dit artikel:













Vandalen bekladden Zaandam met anti-zwartepietenleus Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Op meerdere plekken in Zaandam stond vanochtend, in witte graffiti, de leus 'Zwarte Piet is racisme' op de grond gekalkt. Het is niet bekend wie deze anti-zwartepietenleus op de grond heeft gezet.

De leus stond vanochtend op meerdere locaties in Zaandam, waaronder een bruggetje in een park en een willekeurig fietspad in de stad. Lees ook: Voorstanders Zwarte Piet kondigen tegendemonstratie aan in Den Helder De gemeente heeft hier en daar de witte graffiti al weggehaald. Het is niet bekend wie deze tekst in de stad heeft verspreidt. Wel is het weer een nieuwe stap in de zwartepietendiscussie, die in Noord-Holland langzaamaan heviger begint te worden.