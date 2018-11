Bloemen op plek van dodelijk ongeluk in Nieuwe Niedorp: "Het is verschrikkelijk"

NIEUWE NIEDORP - Op de plek waar zondag de 17-jarige Thijs in Nieuwe Niedorp omkwam, zijn bloemen gelegd. Bij de bloemen lagen kaartjes met daarop persoonlijke boodschappen van vrienden en familie die nog maar nauwelijks kunnen bevatten wat er is gebeurd. Bij het Clusius College in het Schagen, de school van de jongen, hangt de vlag halfstok.

Het slachtoffer van het zware auto-ongeluk overleed gistermiddag nadat hij op de Leijerpolderweg tegen een boom knalde. Op de plek waar de bloemen zijn gelegd is goed te zien hoe hard de impact moet zijn geweest, gezien de afgebroken boomschors.

Na het ongeluk zat Thijs enige tijd bekneld in de auto. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij daar aan zijn verwondingen overleden. Voor zover bekend zaten er geen andere mensen in de auto.

Vandaag kwamen de vrienden van Thijs in ongeloof bij elkaar op de plek van het ongeluk. "Het was een hele lieve en vriendelijke jongen", zegt één van hen. "Het is verschrikkelijk. We dronken eerder op de dag nog een bakkie en dan is hij er ineens niet meer."

De uitvaart vindt maandag plaats.