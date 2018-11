Weinig GHB-slachtoffers bij Westfriesgasthuis bij landelijke toename

HOORN - Het Westfriesgasthuis kent relatief weinig jongeren die na GHB-gebruik op de spoedeisende hulp terecht komen. Dit terwijl het aantal landelijk juist fors is toegenomen. In het Hoornse ziekenhuis zien ze maandelijks ongeveer één tot twee van deze gevallen.

Tegenover mediapartner WEEFF zegt woordvoerster Esther Muusse: "In onze regio zien we geen toename in het aantal jongeren dat zich met klachten door GHB-gebruik bij ons op de spoedeisende hulp meldt. De landelijke trend zien wij dus niet terug in het aantal patiënten in het ziekenhuis. We zien naar schatting ongeveer één tot twee patiënten met deze klachten per maand in het ziekenhuis."



Fors toegenomen

Opvallend is dat juist bij veel andere ziekenhuizen het aantal fors is toegenomen. Zo steeg het aantal GHB-patiënten in het Amsterdamse OLVG van 50 in 2014 naar 133 in 2017.



GHB is een middel met een rustgevende werking. Ook worden aanrakingen sterker gevoeld en kan leiden tot hallucinaties. Maar er is ook een groot risico om 'out' te gaan, en bovendien raak je heel snel verslaafd aan GHB. Eenmaal verslaafd aan GHB is het gevaarlijk om af te kicken. Ons lichaam maakt zelf GHB aan, we kunnen niet zonder, maar na een inname van buitenaf stopt ons lichaam met het aanmaken. Daarom is 'cold-turkey-afkicken' levensgevaarlijk.