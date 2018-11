Pakketbezorger overvallen in Heemskerk, getuigen leiden politie naar daders

HEEMSKERK - Een pakketbezorger is gistermiddag in Heemskerk overvallen, maar dankzij kordaat optreden van een getuige zaten twee van de drie overvallers snel achter slot en grendel.

Het slachtoffer stond op het punt een pakket te bezorgen in de Bilderdijkstraat toen hij door drie mannen werd belaagd. Ze gristen het pakket uit z'n handen en gingen er rennend vandoor.

De bezorger ging onmiddellijk achter het drietal aan, waarna een getuige zijn voorbeeld volgde en eveneens de achtervolging inzette.

Pakket in bosjes

Kort nadat een van de overvallers het geroofde pakket in de bosjes heeft gegooid, slaagt de gealarmeerde politie erin twee van de drie verdachten in de boeien te slaan. Het gaat om een 17-jarige en een 20-jarige jongen, die beiden in Heemskerk wonen. Ze zitten vast en worden verhoord.

De politie probeert momenteel ook de identiteit van de derde verdachte te achterhalen. Een signalement is niet vrijgegeven, maar de politie hoopt dat getuigen de recherche op het juiste spoor kunnen zetten. De getuigen die bij de aanhouding hebben geholpen, krijgen van de politie alvast een spreekwoordelijke pluim.