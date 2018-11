Higler fluit ADO-AZ, Excelsior-Ajax onder leiding van Nijhuis

ZEIST - De wedstrijd tussen ADO Den Haag en AZ staat komende zondag onder leiding van Dennis Higler. Arbiter Bas Nijhuis heeft het duel tussen Excelsior en Ajax onder zijn hoede. Ook de aanstellingen voor de Keuken Kampioen Divisie zijn dinsdagmiddag bekend geworden.

Scheidsrechter Dennis Higler krijgt in het Cars Jeans Stadion hulp van grensrechters Joost van Zuilen en Terry Hoekstra. Laurens Gerrets is de vierde official tijdens het treffen, terwijl Stan Teuben de VAR is vanuit Zeist. Het duel tussen de nummers twaalf en zeven van de eredivisie begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op onze site, app en Facebook-pagina. Edward Dekker en Marijn Willems verzorgen het commentaar.

Om 14.30 uur fluit in Rotterdam ook Bas Nijhuis op zijn fluitje voor de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax. Rob van de Ven en Dave Goossens zijn zijn assistenten en Erwin Blank is vierde official. Siemen Mulder is de VAR.

Keuken Kampioen Divisie

FC Volendam treedt vrijdag in eigen huis aan tegen MVV Maastricht en tijdens dat duel is Martin Pérez scheidsrechter van dienst. Telstar neemt het in Brabant op tegen FC Eindhoven en daar heeft scheidsrechter Freek van Herk de leiding. De scheidsrechter bij Jong Ajax - NEC is Rob Dieperink en Ingmar Oostrom fluit Jong AZ - TOP OSS. Alle vier de Keuken Kampioen Divisie-duels beginnen vrijdag om 20.00 en zijn natuurlijk te volgen op de radio in het programma NH Sport.