Bioloog Midas Dekkers werkt nog met typemachine: "Computer gaat te snel"

WEESP - De studeerkamer van bioloog en schrijver Midas Dekkers staat vol met van alles en nog wat: van opgezette dieren en schedels tot puntenslijpers en schrijfmachines. Maar een verzamelaar wil hij zichzelf niet noemen. "Een verzameling begint bij tien exemplaren. Daarom heb ik van alles nooit meer dan tien stuks."

Biografie



Naam: Midas Dekkers

Geboren: Haarlem, 22 april 1946

Beroep: bioloog, schrijver, presentator

Erelijst: Zilveren Griffel (1985, 1989, 1990), Intermediair Wetenschapsboekprijs (2002), Eureka!prijs (2003)

Zijn boeken schrijft Dekkers nog steeds op een ouderwetse typemachine, een computer komt er bij hem niet in. "Een computer is mij veel te snel", legt Dekkers uit. "Die houd ik niet bij. De meeste mensen die op een computer werken, gaan eerst tikken en pas daarna nadenken. Die denken: ik kan het straks toch wel weer veranderen."

Bij Dekkers werkt het boekenproces anders. In zijn hoofd is het boek al voltooid voordat hij achter zijn typemachine plaatsneemt. "Als je een boek gaat schrijven vul je je hoofd als een trechter met allerlei feiten, dingen en grapjes die je hebt bedacht', zegt hij. "Dan moet alles door die trechter heen op papier worden gegooid. Mijn hoofd is de bovenkant van die trechter en mijn typemachine het nauwe tuitje waar het door moet."

Natuurkundige

Midas Dekkers is voor het grote publiek waarschijnlijk de bekendste bioloog van ons land, maar zijn liefde voor de biologie was er niet meteen. In eerste instantie hoopte Dekkers dat er voor hem een glorierijke carrière als natuurkundige in het verschiet lag.

"Ik wilde professor in de natuurkunde worden. Natuurkundigen keken neer op biologen. Maar toen bleek ik te stom te zijn voor de natuurkunde en ben ik toch maar bioloog geworden."

Bibliotheek

De werkkamer van Dekkers heeft veel weg van de Artis-bibliotheek, in zijn ogen de mooiste bibliotheek die er bestaat. Zo'n omgeving brengt hem direct in de juiste stemming.

"Ik mag het niet zeggen van mijn collega's, maar ik vind dat de biologie een 19e-eeuwse wetenschap is. Denk aan Charles Darwin, de allergrootste bioloog die ooit geleefd heeft en die de evolutietheorie heeft uitgevonden. Dat was een typische kamergeleerde. Die heeft twintig jaar lang in zijn bibliotheekje zitten suffen en de evolutietheorie uitgevonden. Ik denk: nou, ik timmer ook maar zo'n bibliotheekje. Wie weet dat het helpt. Niet dat je daar automatisch een Darwin van wordt, maar zo'n bibliotheek brengt je wel meteen in de juiste sfeer."