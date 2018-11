Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Weer kanker ontdekt bij voormalig Hilversums raadslid Léonie Sazias Foto: Leonie Sazias Foto:ANP

HILVERSUM - Kamerlid Léonie Sazias van 50PLUS verlaat tijdelijk de Tweede Kamer om een vervolgbehandeling tegen kanker te ondergaan. Vorig jaar werd ze succesvol behandeld, maar de ziekte is terug. Sazias was van 2006 tot 2017 namens diverse lokale partijen gemeenteraadslid in Hilversum.

Na de landelijke verkiezingen werd ze vorig jaar maart Kamerlid voor 50PLUS. Vlak ervoor werd bekend dat de voormalig presentatrice aan darmkanker leed. "Ik wil en ga me volledig concentreren op mijn herstel", zegt ze nu. Lees ook: Léonie Sazias (50PLUS) ondanks kanker klaar voor Tweede Kamer De 61-jarige Sazias wordt tijdens haar ziekteverlof van zestien weken vervangen door Simon Geleijnse, die secretaris voor de 50PLUS-fractie was.