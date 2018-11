Deel dit artikel:













Statushouders houden voorrangspositie huurwoningen: geen steun voor plan VVD Medemblik Foto: Shutterstock

ENKHUIZEN - Politieke partijen in de gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen zien vooralsnog niets in het plan van de VVD in Medemblik om een einde te maken aan de voorrang van statushouders bij het toewijzen van een huurwoning.

De VVD in Medemblik pleitte voor een urgentieverklaring voor statushouders, omdat de partij tegen de uitzonderingspositie van statushouders is. "Dat kunnen we niet uitleggen aan mensen die al jaren op een wachtlijst staan", aldus Mark Raadt van de VVD-fractie. Buurgemeenten zien voorals nog geen problemen in het plan en ook geen reden om aan te haken. Statushouders behouden daar hun voorrangspositie. Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland denkt dat een urgentieverklaring in plaats van een woning toewijzen via directe bemiddeling, weinig verschil zal maken in de praktijk. "Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het toewijzen van woningen aan vluchtelingen. Dus hoe dat gebeurt, maakt niet veel uit", laat een woordvoerder weten. De organisatie voorziet dan ook geen problemen voor vluchtelingen als ze een urgentieverklaring zouden krijgen. "Dit plan klinkt als symboolpolitiek", aldus de woordvoerder.