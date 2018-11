Dolberg kan spelen tegen Benfica

AMSTERDAM - Kasper Dolberg viel zaterdag in het competitieduel met Willem II (2-0) uit met maagproblemen, maar de Deense spits kan woensdag gewoon met Ajax mee spelen in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Middenvelder Carel Eiting is nog niet hersteld van een enkelblessure en blijft achter in Amsterdam. Vaclav Cerny mag mee met de ploeg naar Lissabon.

Dolberg opende tegen Willem II de score. Twee weken eerder maakte de aanvaller tegen sc Heerenveen (0-4) ook een doelpunt. "Hij had het spelen van wedstrijden nodig om die vier of vijf procent die ontbrak na een lange blessureperiode weer terug te vinden", zei trainer Erik ten Hag. "Van week tot week wordt hij scherper."

Ajax scoorde na rust niet meer tegen de Tilburgers. "Dat is wel een punt van verbetering", vindt Ten Hag. "Ik denk dat je soms beter wat langer kunt doorspelen om een betere kans te creëren."

"Vriendenploeg"

Toch speelt Ajax veel beter dan vorig seizoen en Hakim Ziyech is misschien wel het mooiste voorbeeld van het verschil tussen het Ajax van het vorige seizoen en nu. Met een lach op het gezicht wisselt hij fraaie acties af met afgemeten trappen over soms wel 70 meter. Geen boze gebaartjes meer naar de supporters van de Amsterdamse club. Al zal hij nooit vergeten dat een deel van de fans hem heeft uitgefloten. "Het is vaak genieten als je met deze groep speelt", zegt hij. "De resultaten zijn over het algemeen goed, dat helpt mee. Ik denk dat wij inmiddels wel een vriendenploeg hebben."

Supporters genieten weer

Ajax startte het vorige seizoen met de tragedie rond de populaire Abdelhak Nouri, wiens hart stopte met kloppen in een oefenduel met Werder Bremen. De club is in het huidige voetbaljaar al negen Europese duels ongeslagen, na zes overwinningen en drie gelijke spelen. De supporters genieten weer, net als tijdens de laatste maanden onder trainer Peter Bosz. Ze laten zich ook horen. Vooral in Europese thuisduels verandert de Johan Cruijff ArenA in een hossende en zingende massa. Vorige week nog vierden ruim 40.000 fans feest tijdens een bekerwedstrijd van een veredeld tweede elftal van Ajax tegen Go Ahead Eagles.

3500 supporters in Lissabon

De belangstelling voor de uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica is groot. De bijna 3500 beschikbare kaarten waren snel verkocht, net zoals de bijna 4000 tickets voor het uitduel van vorige maand tegen Bayern München. De vliegtuigen richting Portugal zitten vol. Veel thuisblijvers zoeken elkaar op en bekijken de kraker in Lissabon in één van de vele Amsterdamse kroegen.

Miljoenen lonken

Het is ook alweer dertien jaar geleden dat Ajax zich wist te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Bij een zege in Estádio da Luz is het weer zo ver. Dat zou sportief en financieel succes betekenen. De inkomsten van het huidige Europese avontuur passeren dan al de 60 miljoen euro. En Ajax is toch al geen armlastige club met een eigen vermogen van ruim 175 miljoen euro.

Ajax hoopt te genieten

Ajax is dicht bij een plaats in de achtste finale, maar ook weer best ver weg. Benfica heeft de laatste twee competitiewedstrijden weliswaar verloren maar bood twee weken geleden meer dan goed partij tijdens het verloren eerste duel tussen beide clubs in de Johan Cruijff ArenA (1-0). De Portugezen moeten winnen, met de huidige achterstand van vier punten op Ajax en Bayern München in de poule. Ajax hoopt vooral te genieten, zoals bijna het hele seizoen al. De wedstrijd in Lissabon begint woensdagavond om 21.00 uur.