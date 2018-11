Afgelopen week vier keer te hoge uitstoot bij Tata Steel: 20.000 euro boete

VELSEN-ZUID - Slakverwerkingsbedrijf Harsco - gevestigd op het terrein van Tata Steel en een belangrijke partner van de staalgigant - heeft in de afgelopen zes dagen vier keer de uitstootregels overtreden.

Dat bevestigt de Omgevingsdienst aan NH Nieuws. Nadat Wijk aan Zeeërs afgelopen maand herhaaldelijk bij de organisatie hadden gemeld dat zij last hebben van de glinsterende stofdeeltjes, werd Harsco een last onder dwangsom van 5.000 euro per overtreding opgelegd.

Het bedrijf had tot en met 31 oktober de tijd om zelf maatregelen te treffen, maar is daar onvoldoende in geslaagd. Een verzoek van Harsco om het bedrijf meer tijd te geven om de uitstoot onder controle te krijgen, werd door de Omgevingsdienst afgewezen. Sinds 1 november hebben inspecteurs vier overtredingen geconstateerd, wat betekent dat het bedrijf inmiddels 20.000 euro moet ophoesten.

Bij zuidenwind trekken de stofwolken richting Wijk aan Zee, dwarrelen de grafietdeeltjes daar neer en bedekken huizen en auto's. Hoewel Tata Steel Wijk aan Zeeërs al langer compenseert door de rekening van de glazenwasser en wastraat voor haar rekening te nemen, bereikte de overlast vorige maand een nieuw dieptepunt. De grafietdeeltjes drongen zelfs de woningen binnen, waarop Tata Steel aanbood ook het interieur en de inboedel van de vervuilde woningen te reinigen.

Hoewel inspecteurs van de Omgevingsdienst in de afgelopen zes dagen dus vier overtredingen hebben geconstateerd, is er volgens de woordvoerder in diezelfde periode maar één klacht uit Wijk aan Zee binnengekomen. Omdat de Omgevingsdienst strenge criteria hanteert, en niet per se in Wijk aan Zee meet, hoeft een geconstateerde overtreding niet te betekenen dat omwonenden daar ook hinder van ondervinden.

Nieuwe overtreding

Het handhavingstraject van de Omgevingsdienst wordt de komende tijd voortgezet: bij iedere nieuwe overtreding wordt opnieuw een boete van 5.000 euro opgelegd, met een maximum van 150.000 euro. Mocht het zo ver komen, kan de Omgevingsdienst Harsco sluiten.