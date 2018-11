Zijn ze geland? Mysterieus roze licht gezien boven Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Koen van der Eng reed vanochtend vroeg naar zijn werk, toen hij op de Warmenhuizerweg richting Warmenhuizen mysterieus roze licht zag. NH Nieuws zocht uit waar dit eigenaardige schijnsel vandaan komt.

Koen van der Eng plaatste de foto op sociale media, waar de meeste reageerders grapten over de komst van buitenaards leven. Maar de aluminium hoedjes mogen in de kast blijven, want aliens zijn niet gespot. Van der Eng dacht aanvankelijk dat het licht uit de buurt van de kernreactor in Petten kwam, maar ook dat was niet de bron.

Het roze licht kwam uit de kas van kwekerij B-Four Agro. Zij telen sinds kort sla in een kas, die onder dit roze licht mag groeien. Deze roze LED-verlichting is duurzamer dan de bekende, gele kaslampen.

Het eerste kasslaatje van B-Four Agro is nog niet uit de kas gerold. De kwekerij is pas net begonnen met het kweken in kas en daarom laat de eerste oogst nog even op zich wachten.