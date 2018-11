Juffen en meesters uit 't Gooi kunnen gratis griepprik halen

HILVERSUM - Om te voorkomen dat veel juffen en meesters door griep ziek thuis komen te zitten, kunnen zij tot eind november gratis de griepprik halen. Dat meldt het samenwerkingsverband Regio Gooi- en Vechtstreek vandaag.

"Met dit gebaar willen wij tegemoet komen én ondersteuning bieden aan de problemen die docenten en leerlingen ondervinden ten gevolge van de griep", aldus Regio Gooi- en Vechtstreek. Docenten op zowel basisscholen als op middelbare scholen in 't Gooi kunnen de griepprik gratis halen. Maar het is uiteraard geen verplichting.

Zo hoopt de regio het ziekteverzuim onder leraren terug te dringen. De prik moet wel voor eind november worden gehaald. "Alhoewel docenten medisch gezien niet tot een zogenaamde risicogroep behoren kan de griepprik wel zorgen voor een minder zwaar verloop van de ziekte, of het verloop korter maken."

Er zijn drie vaste momenten waarop de prik zonder afspraak kan worden gehaald - de schoolbestuurders en schooldirecteuren zijn per brief geïnformeerd over de data en wat ervoor moet worden meegenomen.