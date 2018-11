Deel dit artikel:













Zaanse Jessica (23) grijpt net naast plaats in VN-jongerenraad Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De 23-jarige Jessica Effah uit Zaandam eindigde gisteravond als tweede tijdens de strijd voor een plaats in de jongerenraad van de Verenigde Naties. Ze vertelde eerder aan NH Nieuws dat ze dolgraag naar New York had gewild om Nederland voor twee jaar te vertegenwoordigen op het gebied van mensenrechten, vrede en veiligheid.

Het was een spannende strijd gisteren in het Amsterdamse pakhuis de Zwijger. Jessica moest na weken campagne voeren de hoofdprijs net aan zich voorbij laten gaan. Toch blijft ze strijdbaar: "Voor mij eindigt niets. Ik zal mij alleen maar meer inzetten voor jongeren en minderheidsgroepen. Jullie zullen nog meer van mij zien. Niet als VN-jongerenvertegenwoordiger. Maar wel als Jessica de jeugdhulpverlener, de juf, de activist." Lees ook: Zaanse Jessica (23) wil naar de jongerenraad van de VN Via Facebook bedankt Jessica iedereen die op haar heeft gestemd: "Voor iedereen die mij heeft gesteund: 1000 maal dank. Ik heb de liefde gevoeld. Dat motiveert mij alleen maar om door te strijden voor gelijke kansen, talentontwikkeling en diversiteit." Hajar Yagkoub

Het was de 18-jarige Hajar Yagkoubi uit Helmond die de eerste plaats wel wist te pakken. De komende weken zal zij vooral veel uitleg krijgen om te leren hoe het werkt bij de Verenigde Naties. Eind januari beginnen de conferenties in New York. Jessica weet zeker dat ze het goed zal doen, blijkt uit haar Facebookbericht: "Lieve Hajar, ontzettend gefeliciteerd. Je hebt het heel goed gedaan en het is je van harte gegund."

