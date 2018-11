Bison Bowling in Haarlem-Noord gaat weg: plannen voor supermarkt

HAARLEM - Het bekende bowlingcentrum Bison Bowling in Haarlem-Noord gaat weg. De nieuwe eigenaar wil een supermarkt, andere winkels en woningen op de locatie bouwen.

De gemeente Haarlem meldt deze plannen en staat positief tegenover de nieuwe bestemming. De eigenaren van Bison Bowling zijn met de gemeente in gesprek over een nieuwe, kleinere locatie voor het bowlingcentrum in Haarlem.

Bison is al decennialang hét bowlingcentrum in Haarlem en omgeving. Ook als filmlocatie is het wel eens gebruikt.

De gemeente juicht de komst van een supermarkt op die locatie toe omdat in de zogeheten Orionzone de komende jaren 600 woningen moeten worden gebouwd. Haarlem laat op deze plek dan ook een supermarkt toe. De locatie moet wel passen in het regionale detailhandelbeleid en omwonenden moeten niet te veel overlast krijgen van extra verkeer en leveranciers.