Anonieme klager plakt briefjes op auto's: "Zet hem voor je eigen deur" Foto: Brigitte van der Klaauw

HILVERSUM - Dat was even schrikken gisteren voor automobilisten, die hun wagen parkeerden op de hoek van de Van de Sande Bakhuyzenstraat en de Planetenstraat in Hilversum. Op elke auto was een gele post-it op de ruit geplakt, maar het was geen bekeuring. "Waarom zet je hem niet voor je eigen deur, ruimte zat", schreef een anonieme klager.

Brigitte van der Klaauw was stomverbaasd toen ze, voor de hondensalon, de briefjes op de ruiten zag. Ze maakte er een foto van en plaatste die op Facebook. Het leverde een storm aan reacties op. Lees ook: Gemeente Hoorn verscheurt 42 parkeerbonnen na verwarring over gratis zones "Het papiertje zat op meerdere auto's geplakt", vertelt Van der Klaauw. "Ik vond dit nogal bijzonder zal ik maar zeggen." Het lijkt ook op andere plekken in Hilversum te gebeuren, zo blijkt uit de reacties op Facebook. "Bij mij in de straat zie je dat ook zo vaak", zegt iemand. Of: "Hier is dat ook. Overal zijn mensen die dat doen." Een ander vindt het maar gek dat de briefjes op de ruiten worden geplakt. "Straten zijn openbaar, dus daar mag iedereen z'n auto neerzetten. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je doet toch ook geen briefje op de auto van de buren 'parkeer jullie tweede auto maar ergens anders'? Als je altijd een eigen plekje wil hebben, moet je een garage huren." Diegene krijgt bijval van velen: "Wat een mierenneuker", en "Wat een sukkel! Helemaal een briefje maken en printen, maar geen tijd om zelf even te kijken bij wie de auto hoort en even netjes te praten." Twee parkeerplekken

Goed of fout parkeren, het levert steevast reacties op: "Het kan nog gekker, op de Van Linschotenlaan in Hilversum neemt iemand steevast twee parkeerplekken in beslag. Op de voorruit een briefje met de reden en een excuus: omdat de eigenaar in de afgelopen jaren meer dan 15.000 euro schade heeft gehad door het gedrag van medeparkeerders." 💬 Ook last van foutparkeerders? Whatsapp ons!

