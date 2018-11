ECN/TNO opent eerste zeewierlaboratorium in Petten

PETTEN - ECN/TNO opent in Petten een laboratorium voor onderzoek naar de verwerking van zeewier naar groene brand- en grondstoffen. Daarmee heeft het onderzoeksinstituut de primeur: het is het eerste lab ter wereld in zijn soort.

In het lab kan ECN/TNO 50 kilo zeewier per dag verwerken. Zeewier wordt in Europa nog voornamelijk in het wild geoogst en dient vooral als voedsel. Maar grootschalige zeewierteelt is in ontwikkeling en het zeegewas krijgt daarmee ook potentie voor biobrandstof. Als een tiende van de Nederlandse Noordzee voor zeewierteelt wordt gebruikt, staat de opbrengst aan energie gelijk aan ongeveer 85 procent van het totale energieverbruik van de Nederlandse huishoudens.

"Er zitten bovendien tal van waardevolle componenten in het wier zoals mineralen en eiwitten die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld de veevoederindustrie en de voedingssector", zegt Jaap van Hal van ECN/TNO.

Snelkookpan

"Dit is een lab-snelkookpan", zegt Van Hal naast een grote roestvrijstalen ketel. "Daarmee wordt zeewier op druk en temperatuur gebracht tot ongeveer 120 graden. In zeewier zitten heel veel suikers en die zijn de grondstoffen van de brandstoffen en duurzame plastics."

De komende tijd zijn er ook testen om te zien hoe biobrandstof uit zeewier zich gedraagt in verbrandingsmotoren van auto's. De biobrandstof wordt gemengd met benzine en diesel. Tijdens realistische testen op de weg worden vervolgens de prestaties van de motor en de emissies gemeten.

Volgens Van Hal kan zeewier op termijn een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de transportsector en de scheepvaart.

ECN/TNO

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is in april van dit jaar samengegaan met onderzoeksinstituut TNO met als doel om samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen. Nu werkt de organisatie al met startups en bedrijven in kunstmest. "Hier worden onder realistische omstandigheden de processen stap voor stap uitgevoerd zodat we beter begrijpen hoe een fabriek in het echt heel groot gaat werken."