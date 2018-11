Verzwakte egel onder het mes vanwege ingegroeid plastic ringetje

MIDWOUD - Medewerkers van dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud hebben deze week een verzwakt egeltje verlost van een ingegroeide plastic ring.

"Zwerfvuil en de strijd tegen plastic", schrijven de vrijwilligers op hun Facebook-pagina. "Niet alleen in onze oceanen. Nee, dat is voor ons bijna dagelijkse kost."

De plastic ring met kartels - waarschijnlijk afkomstig van een fles - was zo diep in zijn buik gegroeid dat het diertje een buikinfectie had opgelopen en daardoor was afgevallen tot een magere 230 gram.

Inmiddels is de ring - onder verdoving - verwijderd en krijgt de egel de mogelijkheid om te herstellen en aan te sterken. "Lieve mensen", besluit De Bonte Piet, "ruim je rommel op en red de natuur en de dieren."