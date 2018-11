Zaanse Sint verdrukt door landelijke intocht: "Jammer, het is niet anders"

ZAANDIJK - Al jaren wordt hulpsint Martijn Ottenhof door de kinderen van Zaandijk verwelkomd tijdens de sinterklaasintocht. Maar nu de landelijke intocht hier neerstrijkt, zal de Zaandijkse Sint een stap terug moeten doen.

"Het is niet anders", laat Martijn een beetje mistroostig weten aan NH Nieuws. In veel andere kernen van Zaanstad wordt er in de week na de landelijke intocht nog een eigen verwelkoming van de lokale sint gehouden. Maar niet in Zaandijk, want anders zouden de kinderen in de war raken, aldus de organistatie. Pech dus voor Martijn.

Highfive

Toch is het fantastisch dat de landelijke intocht nu op de Zaanse Schans is, zegt Martijn. Hij heeft ook nog wel een paar tips voor de 'echte' Sint. Martijn probeert altijd zoveel mogelijk interactie te hebben met de kinderen. "Dus zoveel mogelijk handjes schudden." Ook weet de Zaanse hulpsint dat de highfive en de box het altijd goed doen.

Dat het leven van een hulpsint niet altijd over rozen gaat, weet Martijn ook. Vaak moet hij lang wachten voordat hij ergens ten tonele kan verschijnen. Dan maakt hij filmpjes die niet bepaald voor kinderoogjes zijn bedoeld.