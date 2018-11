Deel dit artikel:













VVN: 'Laat jongeren cursus volgen voor besturen brommobiel' Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat dat jongeren die een brommobiel besturen daarvoor een rijvaardigheidscursus volgen. Wie zestien jaar of ouder is en een brommerrijbewijs heeft mag een brommobiel besturen, maar in de praktijk blijkt dat jongeren het voertuig vaak niet onder controle hebben.

Aanleiding voor het pleidooi is het drama in Nieuwe Niedorp, schrijft De Telegraaf. Daar raakte zondagavond een zeventienjarige jongen uit Wieringerwaard gewond toen hij op de Leijerpolderweg met een brommobiel tegen een boom botste. Hij overleed later in de nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Lees ook: Jongen (17) overleden na auto-ongeluk Nieuwe Niedorp De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren, maar volgens de krant was de brommobiel zo aangepast dat er niet harder dan 25 kilometer per uur mee gereden kon worden. Behalve een rijvaardigheidscursus pleit de VVN ervoor om opnieuw te bekijken waar brommobielen wel en niet mogen rijden. "Het is duidelijk dat autowegen verboden gebied zijn voor brommobielen", zegt Rob Stomphorst van de VVN. "Hier geldt een minimumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Maar omdat een brommobiel niet op het fietspad past, verwijst de overheid ze naar de rijbaan." Lees ook: Vrienden van slachtoffer (17) auto-ongeluk verslagen: "Hij is er ineens niet meer" Dat brommobielen wel welkom zijn op sommige tachtigkilometerwegen, is volgens Stomphorst 'discutabel'. "Weggebruikers verwachten daar geen langzaam rijdende voertuigen."