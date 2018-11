Deel dit artikel:













'Rijkswaterstaat keurt ontwerpen brug over het Amsterdamse IJ af' Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De zes ontwerpen voor een fietsbrug over het IJ in Amsterdam zijn door Rijkswaterstaat allemaal afgewezen. Alle varianten zouden volgens de vaarwegbeheerder nautisch onveilig zijn. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een brief van Rijkswaterstaat aan de gemeente.

Het agentschap keek op verzoek van de stad naar de plannen voor de Javabrug. "Rijkswaterstaat is van mening dat geen van de varianten van de Javabrug nautisch veilig zijn in te passen volgens de geldende kaders en richtlijnen", zegt een woordvoerder tegen de krant. "Ons bezwaar tegen de brug richt zich onder andere op het kruisend scheepvaartverkeer en het inpassen van wachtplaatsen voor schepen die moeten wachten tot de brug open gaat." Lees ook: Gemeente Amsterdam gaat bootjes tellen op IJ Het is niet het eerste negatieve geluid over de toekomstige brug over het IJ. Voormalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz liet in 2017 al weten niet achter de plannen te staan en wilde dat de stad de plannen voor de brug zou heroverwegen. Rijkswaterstaat sloot zich hierbij aan. Het ministerie drong toen aan op een tunnel. Dit zou beter aansluiten bij de groei van het scheepvaartverkeer in de toekomst. De brug moet uiteindelijk 210 miljoen euro gaan kosten. Daarnaast moet de aanlegplaats voor cruiseschepen worden verplaatst. Minister Schultz was hier ook niet blij. Ze was bang dat grote cruiseschepen Nederland voortaan links zouden laten liggen.