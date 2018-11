NS test snellere 'Intercity Direct' tussen Amsterdam en Groningen

AMSTERDAM - Binnen twee uur van Amsterdam Centraal naar Groningen: begin volgend jaar gaat de NS testritten uitvoeren die duidelijk moeten maken of dat haalbaar is.

Over een snellere verbinding tussen de twee steden wordt al jaren gesproken, maar nu ligt er ook een plan: door Lelystad en Assen over te slaan en met 160 km/u (i.p.v. 140 km/u) tussen Lelystad en Zwolle te rijden, moet de huidige reistijd van 2 uur en 6 minuten met een kwartier worden verkort.

Twee keer per dag tijdens de spits

Afhankelijk van de resultaten van de testritten maakt de NS de afweging of het mogelijk is om bijvoorbeeld twee keer per dag tijdens de spits een extra snelle trein tussen de Randstad en het noorden te laten rijden.

"De snelle verbinding naar Groningen kan ook leerzaam zijn voor andere regio’s", zegt NS-topman Roger van Boxtel. "Het liefst wil NS in de toekomst ook de reistijd naar andere steden fors verkorten, om de trein voor reizigers aantrekkelijker te maken."

De testrit wordt gereden met een zogeheten Traxx-locomotief. Dit type rijdt ook als Intercity Direct over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda.

Er zijn vaker plannen gemaakt om het noorden beter op de Randstad aan te laten sluiten. Het meest ambitieuze idee was de aanleg van een nieuwe spoorlijn, de Zuiderzeelijn, waar een magneetzweeftrein over zou rijden. Het bleef bij een plan op papier.

Begin dit jaar zei ProRail-topman Pier Eringa tegen de Leeuwarder Courant dat de NS aan een supersneltrein tussen Amsterdam en de noordelijke provinciehoofdsteden Groningen en Leeuwarden werkt: door alle tussengelegen stations over te slaan, zou de reistijd zelfs gehalveerd moeten worden.