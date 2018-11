De Peiling: Flinke boetes voor filmende ramptoeristen?

NOORD-HOLLAND - Negen op de tien Nederlanders vinden dat het filmen van gewonden na een ongeluk niet kan. Maar veel minder mensen zouden filmers vragen daarmee te stoppen. De politievakbond pleit voor flinke boetes

Campagne Rode Kruis

Het Rode Kruis roept mensen via een actie op social media op om te helpen in een noodsituatie in plaats van de telefoon te grijpen en te gaan filmen. "Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt een soort reflex geworden", zegt Nico Zuurmond van het Rode Kruis. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang."



Grote bek

Ook als er niet geholpen kan worden, zou de politie graag zien dat omstanders uit respect voor slachtoffers niet filmen. Agenten spreken mensen soms aan op dat gedrag. "Bij sommigen werkt dat", zegt politieman Jelle Slot. "Die reageren dan van: 'shit, wat ben ik voor domme dingen aan het doen?'. Maar anderen hebben een grote bek en zeggen: 'waar bemoei jij je mee, ik sta op de openbare weg!'"

#SeiKeinGaffer

Dat ramptoeristen met hun mobieltjes alles vastleggen, is geen typisch Nederlands probleem. In Duitsland is het inmiddels strafbaar om hulpbehoevenden zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen. Een confronterende campagnefilm tegen gaffer, zoals filmende omstanders daar worden genoemd, werd al meer dan een miljoen keer bekeken. Een man filmt de nasleep van een auto-ongeluk. Als hij vervolgens zijn moeder wil bellen, hoort hij haar telefoon rinkelen naast de gecrashte auto en een verkoold lichaam.

Strafbaar

Politie-agenten staan in Nederland met lege handen tegen filmende omstanders. Laatst werden wel filmende automobilisten op de A58 bekeurd, maar dat was omdat ze met hun mobieltje achter het stuur zaten. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vindt dat ook hier het in beeld brengen van slachtoffers een flinke boete moet opleveren. Ook het online zetten van filmpjes zou wat hem betreft strafbaar moeten zijn.

Wat vind jij?

Wat werkt volgens jou beter tegen filmende ramptoeristen? Die boetes of elkaar aanspreken op dit gedrag? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.