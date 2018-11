Nico Schimmel neemt plek in van voormalig wethouder Marieke Munneke-Smeets

GOOISE MEREN - Na het opstappen van wethouder Marieke Munneke-Smeets uit de gemeenteraad van de Gooise Meren, is er een plaatsvervanger gevonden. Gemeenteraadslid Nico Schimmel neemt vanuit de partij Hart voor BNM de lege plek in op de wethoudersstoel.

"Hij is als inwoner van onze gemeente maatschappelijk zeer actief en uitstekend op de hoogte van de kansen en uitdagingen in alle vier kernen van onze gemeente”, aldus fractievoorzitter Marieke le Noble.

Lees ook: Excuses helpen wethouder Gooise Meren niet: ze moet opstappen

Zijn voorganger, Marieke Munneke-Smeets, moest het college verlaten na het incompleet informeren van de gemeenteraad. De kwestie draaide over de nieuwe inrichting van de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan-Zwarteweg in Naarden. Lees hier alles over het vertrek van de Gooise wethouder.