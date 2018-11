VIDEO: Fietser komt hard ten val na vandalisme-poging in Assendelft

ASSENDELFT - Een jongen in Assendelft is afgelopen weekend keihard onderuit gegaan met zijn fiets nadat hij probeerde tegen een benzinepomp aan te schoppen.

Op beelden van Dumpert is te zien dat de fietser aan komt rijden over de Dorpsstraat. Bij het Avia-tankstation steekt hij zijn been uit om tegen de tankslang te schoppen, maar de jongen verliest zijn evenwicht en smakt hard op het asfalt.

Hij staat meteen weer op, stapt op zijn fiets en gaat er op hoge snelheid vandoor. Waarom de jongen tegen de pomp schopte, is niet bekend.

