Milieudefensie Haarlem protesteert tegen luchtvaartgesprek: "Te weinig spreektijd"

HAARLEM - De Milieudefensie van Haarlem heeft vanavond geprotesteerd tegen het luchtvaartgesprek, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze vinden dat de overheid niet naar ze luistert en dat ze te weinig tijd krijgen om hun zegje te doen.

Het luchtvaartgesprek gaat over de toekomst van Schiphol en het luchtruim. Verschillende partijen krijgen spreektijd, maar volgens Milieudefensie wordt er niet geluisterd.

"Wij staan hier omdat we weinig vertrouwen hebben in de manier waarop de inspraak vorm wordt gegeven", vertelt Dago Wellink. Samen met een handjevol mensen staat hij voor de ingang van het besloten luchtvaartgesprek, met spandoeken en flyers. "We krijgen te weinig tijd om serieus met de andere partners, die belang hebben met andere zaken in hun gebied, in gesprek te gaan. Twee minuten op zo'n avond is veel te weinig."

Volgens Milieudefensie Haarlem moet inspraak serieus worden genomen. "Heel veel mensen hebben moeite en energie gestoken in bijvoorbeeld het uitzoeken van de nachtvluchten en het actieplan van Schiphol. En als je dan ziet wat daar uitkomt, dan is het teleurstellend."

Reactie op kritiek

Van de bezoekers kon niet iedereen zich vinden in de kritiek van Milieudefensie. "Ze zeggen dat er te weinig tijd is om te spreken, maar ik denk dat dat wel meevalt", vertelt Lourens Burgers van de werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. "In ieder geval: als je meepraat kun je niet zeggen dat je niks gedaan hebt. Dus ik hoop dat wat ík in ga brengen effect heeft."