Vrienden van slachtoffer (17) auto-ongeluk verslagen: "Hij is er ineens niet meer"

NIEUWE NIEDORP - Vrienden van de 17-jarige jongen die gistermiddag om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Nieuwe Niedorp zijn enorm ontdaan door zijn dood.

"Het was een hele lieve en vriendelijke jongen", zegt een van hen tegen NH Nieuws. "Het is verschrikkelijk. We dronken eerder op de dag nog een bakkie en dan is hij er ineens niet meer."

De jongen reed in een 25 km/u-auto op de Leijerpolderweg. Volgens zijn vrienden reed hij te hard en trok hij aan zijn handrem om hen te imponeren. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een boom. Dat gebeurde pal voor de werkgever van het slachtoffer.

De jongen zat enige tijd bekneld in de auto en werd door de hulpdiensten bevrijd. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.