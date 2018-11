Gerda ruimt zwerfafval in omgeving op: "Wel eens matras met lattenbodem gevonden"

MEDEMBLIK - Regelmatig struint Gerda Holla uit Oostwoud door haar omgeving op zoek naar zwerfvuil. Het irriteert haar zo dat ze besloot regelmatig de troep op te ruimen. Daarom is ze nu in haar gemeente Medemblik genomineerd voor vrijwilliger van het jaar.

Ook vandaag hoeft ze weinig moeite te doen om weer een zak vol troep te vullen. "Het is echt nodig om dit te doen. Tijdens een actiedag waarbij ook anderen betrokken waren hadden we in één dag 89 zakken vol opgeruimd. Ik vind het heel bijzonder dat mensen zo'n troep maken."



'Een lattenbodem met matras'

Tijdens de opnames is het meest bijzondere dat Gerda vindt een sigarenkist. Maar dat is soms anders. "Het meest bijzondere was een matras met een complete lattenbodem. Dat was twee jaar geleden."

Ze hoopt dat meer mensen haar voorbeeld volgen. "Als je met veel mensen een uur per jaar zouden doen, dan zouden we de hele omgeving schoon kunnen houden."



Vrijwilliger van het jaar

Haar goede werk bleef niet onopgemerkt. "Ik vind dat het hartstikke leuk. Daardoor krijgt mijn actie en de problematiek van zwerfafaval meer aandacht. En ik hoop dat meer mensen het zien en een handje willen helpen. Dan komen we een stuk op weg om het de wereld uit te helpen."



Vrijdag wordt de winnaar van de vrijwilligersprijs bekend gemaakt.