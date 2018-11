Wijkertoren na 'verouderingskuur' weer de trots van Beverwijk

BEVERWIJK - Geen onderwerp dat meer los maakt bij Beverwijkers dan de Wijkertoren. Toen delen van het voegwerk een paar weken geleden werden gerenoveerd, ontstond er dan ook een emotionele discussie. De kleur van het opgeknapte metselwerk week namelijk af van het origineel.

Er werd schande gesproken van de opknapbeurt, die de Wijkertoren van vlekken had voorzien. De gemeente, opdrachtgever van de werkzaamheden, vroeg haar inwoners om geduld te hebben. Het zou een paar jaar duren, maar dan zouden de nieuwe voegen door weersinvloeden dezelfde kleur hebben als de oude.

Maar zolang wilden de Beverwijkers niet wachten. Onder aanvoering van Alex van Luijn (SamenBeverwijk) en Co Backer (Gemeentebelangen Beverwijk) begon een actie om 'het baken van Beverwijk' met onmiddellijke ingang in oude staat te herstellen. En zo geschiedde vandaag.

De gemeente Beverwijk zette een aannemer aan het werk om de nieuwe voegen net zo te doen lijken als de oude. Het resultaat is verbluffend. De Wijkertoren heeft haar oude kleur terug. Tot vreugde van Alex van Luijn, die maandag een kijkje kwam nemen en zag dat het goed was.

"Blijer kun je me niet maken", zei hij. "De Wijkertoren is genezen van de vlektyfus. Petje af voor de gemeente Beverwijk die de koe bij de horens heeft gevat." Wethouder Hanneke Niele reageert daarop: "Ik ga er van uit dat heel veel mensen dit een goede actie vinden. En daar doen we het voor."