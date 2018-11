VVD Schagen zuigt loverboy-cijfers uit duim: géén 36 tot 54 slachtoffers in de gemeente

SCHAGEN - De VVD in Schagen heeft een opvallende motie ingediend bij het college. Volgens de partij zouden er in de gemeente mogelijk tussen de 36 en 54 vrouwen slachtoffer zijn van loverboys en gedwongen worden tot prostitutie. Een zorgwekkend aantal, maar na navraag bij de partij en bij de Nationaal Rapporteur is maar één conclusie mogelijk: "Die cijfers kloppen totaal niet."

De VVD roept in de motie op om meer aandacht te besteden aan voorlichting en preventie rondom loverboy-problematiek, want "wie dacht dat het in onze gemeente niet voorkomt, komt bedrogen uit". Ze baseren zich op "concrete gevallen, kerngetallen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en meldingen" en concluderen daarbij dat er in Schagen "mogelijk 36 tot 54 meiden/vrouwen en 3 jongens/heren wonen die slachtoffer zijn van mensenhandel".

VVD-raadslid Angelique van Wijk licht het onderzoek toe. "Ik heb allereerst meerdere malen in mijn omgeving gehoord dat er slachtoffers zijn", vertelt ze. "Daarnaast heb ik meerdere hulpverleningsorganisaties gebeld én het getal gebaseerd op het rapport van de Nationaal Rapporteur. Zij hebben namelijk de landelijke cijfers en die van de provincie en als je die dan deelt door het inwoneraantal van Schagen, kom je hier op uit."

'Ik snap dit niet'

Een niet-onderbouwde en compleet onjuiste berekening, zo blijkt bij navraag aan de Nationaal Rapporteur. "Je zou zeker niet kunnen zeggen dat er zoveel slachtoffers zijn in Schagen", aldus de woordvoerder. "Uit ons rapport blijkt dat er in de periode 2013-2017 in totaal 41 meldingen van binnenlandse uitbuiting zijn geweest in Noord-Holland. Daarin zit nog een extra nuance, want dat zijn niet altijd slachtoffers van loverboys. Hoe de VVD bij deze cijfers komt, snap ik dan ook niet, want er is helemaal geen specifiek onderzoek gedaan in verschillende gemeentes."

Volgens Van Wijk hoeft dat ook niet, want de "loverboy-problematiek is gelijkmatig over het hele land verdeeld". Ook dat blijkt onjuist. "In ons onderzoek komst juist naar voren dat 75% van de meldingen uit vier regio's in het land komen: Oost-Brabant, Rotterdam, Oost-Nederland en Zeeland/West-Brabant", zo legt de Nationaal Rapporteur uit.

Bewustwording

De onderzoeksinstantie benadrukt wel dat het altijd goed is om meer bewustwording te creeëren over seksuele uitbuiting. Dat blijft ook het plan van de VVD. Hoe de partij dat gaat doen, is nog niet bekend.