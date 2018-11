Deel dit artikel:













Auto boort zich door wasstraat in Haarlem Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Een auto is vanmiddag in een wasstraat aan de Leidsevaart in Haarlem gecrasht. De bestuurder bleef ongedeerd, zo meldt de politie.

Het ongeval vond plaats rond 17.30 uur. Er is flinke schade aan de wasstraat. Bouw- en woningtoezicht onderzoekt of er sprake is van instortingsgevaar. Volgens de politie was de bestuurder er niet om zijn auto te wassen. Ook was de automobilist niet onder invloed van alcohol of drugs. Hoe het komt dat het voertuig zich door de wasstraat heeft geboord wordt nog onderzocht. 💬 Whatsapp ons!

