Burgemeester loopt stage in horeca: "Veel moeilijker dan besturen" Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Foodhall Mout in Hilversum had afgelopen weekend een bijzondere stagiair: de eigen burgemeester Pieter Broertjes. De 66-jarige Broertjes vond het nog niet meevallen om gasten te bedienen: "Je moet duizend dingen onthouden. Het is veel moeilijker dan de stad besturen."

NH Gooi was erbij toen de burgemeester werd ingewerkt door het horecapersoneel. "Hij doet het erg goed", zei er één. "Het is een harde werker en heel ijverig. Als hij klaar is met zijn carrière, willen we hem er zeker bij hebben." Het beviel de burgemeester zelf ook. "Ik doe het om het vak te leren, en om onder de mensen te komen." Benieuwd naar zijn eerste dag in de bediening? Bekijk dan bovenstaande reportage van NH Gooi.