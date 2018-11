Crisisopvang voor jonge daklozen in nood geopend in Hilversum

HILVERSUM - Om jongeren te helpen die meerdere problemen hebben, zoals drugsverslaving of depressie, en geen dak boven hun hoofd, is vandaag aan de Neuweg in Hilversum een crisisopvang geopend. Er zijn direct al twee mensen opgenomen.

Een ervan is er vandaag ingetrokken, de tweede volgt vanavond. "Ik verwacht dat we er aan het einde van de week vier hebben", zegt Harro Koeleman van zorgorganisatie Kwintes, "maar we moeten oppassen dat we niet gelijk vol zitten." In het nieuwe opvanghuis is namelijk maar plek voor acht mensen.

De specifieke doelgroep, jonge daklozen die niet op straat slapen maar van bank tot bank 'hoppen' en te maken hebben met andere problematiek, blijkt groter te zijn dan gedacht. "Oudere daklozen slapen letterlijk op straat, maar de jongeren doen dat meestal minder. Daardoor valt deze groep daklozen ook minder op", vertelt Koeleman.

Zwerfjongeren

Er is weinig over bekend, en dus ook om hoeveel 'zwerfjongeren' het gaat. Koeleman vervolgt: "Maar deze crisisopvang is er gekomen vanuit de praktijk. Veel instanties als de jeugdpolitie en het welzijnswerk zijn er al tegenaan gelopen. Deze daklozen zijn te jong om bij de daklozenopvang voor volwassenen te zitten en passen vanwege de andere problematiek niet in het jongerentrainingscentrum in Bussum."

De opvang is 'gezelliger' dan de volwassenenopvang. Er zijn éénpersoonskamers, waar lekker gewordt gekookt en meer gezelligheid is. Toch is het volgens Koeleman niet de bedoeling dat de jongeren te lang in de crisisopvang blijven. "Ze blijven zo lang als nodig en gaan daarna terug naar huis, of naar het trainingscentrum."