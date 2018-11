Deel dit artikel:













Vrouw neergestoken in Amsterdam Foto: AT5 / Ivo Suurhoff

AMSTERDAM - (AT5) In de Nicolaas Anslijnstraat in Amsterdam is vanmiddag een vrouw neergestoken. De verdachte, vermoedelijk een andere vrouw, sloeg op de vlucht.

Over de toestand van het slachtoffer en ernst van de verwondingen is niets bekend. De dader wordt nog gezocht.