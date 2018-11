87-jarige man en -vrouw uit Haarlem betrokken bij zwaar ongeluk

Bij een aanrijding tussen twee personenauto's raakten zondagavond in totaal drie mensen gewond. Het is onbekend wat de oorzaak van de aanrijding is.

Vanwege de aanrijding werd de snelweg afgesloten. Er kwamen vier politieauto's, twee ambulances, de brandweer en een traumahelicopter op de aanrijding af. Een 88- jarige vrouw uit Pijnacker, een 87 jarige vrouw en een 87 jarige man uit Haarlem werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Een van de inzittenden had meerdere gebroken ribben en de andere twee personen waren licht gewond. Er werden door agenten diverse getuigen gehoord. Het onderzoek loopt nog.