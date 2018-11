Deel dit artikel:













Vrouw (83) schrikt wakker van inbreker in huis Naarden Foto: Politie

NAARDEN - Een 83-jarige vrouw is zondagochtend in haar woning aan de Prins Willem van Oranjelaan in Naarden overvallen. De politie is op zoek naar de dader.

De vrouw lag die ochtend rond 7.30 uur nog te slapen toen ze werd gewekt door de man. Hij had een raam vernield en was het huis binnengekomen. Hij doorzocht vervolgens haar woning en ging ervandoor met een nog onbekende buit. Signalement

De politie heeft een signalement van de overvaller verspreid. Het gaat om een 20-jarige man met een normaal postuur. Hij sprak Nederlands met een Noord-Afrikaans accent. Mensen met tips wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Een misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.