Agressieve man door het lint bij arrestatie in Zaandam: "Ik maak je dood"

ZAANDAM - In het tv-programma De Handhavers op SBS6 werd gisteren de hardhandige arrestatie van een man getoond in Zaandam. De man werd agressief tegenover handhavers toen zijn auto werd weggesleept.

In een fragment van het programma is te zien dat de Martin Luther Kingweg op zaterdag 22 september werd vrijgemaakt voor pendelbussen die de hardlopers van de Damloop by Night vervoerden. Hoewel weggebruikers daar middels borden over waren geïnformeerd, stonden er toch nog enkele auto's geparkeerd.

Een aantal mensen wist net op tijd hun auto te verplaatsen en ontkwamen zo aan wegsleepkosten van 250 euro. Op het moment dat het voertuig van de gearresteerde man werd verankerd aan de sleepwagen, kwam hij aangelopen.

Agressief

Nadat de handhavers de man meerdere keren vertelden dat zijn voertuig niet meer losgekoppeld zou worden, begon de man agressief te worden. Hij weigerde wegsleepkosten te betalen en stapte op een gegeven moment zelfs zijn auto in, terwijl het voertuig werd weggesleept.

Daarop besloten de handhavers de man te arresteren. Ze stapten ook in de auto en wisten hem na een worsteling in bedwang te krijgen en te boeien. Eenmaal in de auto van de handhavers, maakte de man een van de handhavers uit voor "racist". Ook noemde hij hem "Hitler" en bedreigde hij hem met de dood.

Uiteindelijk werd er versterking bij gehaald, waarna de man in een arrestantenwagen van Handhaving kon worden afgevoerd.

Bekijk de aflevering hier.